Hoge boete voor ‘feveren’

Een 38-jarige Curaçaoënaar is gisteren veroordeeld tot het betalen van tweeduizend gulden boete. Volgens de rechter is het bewezen dat de man enkele maanden geleden met zijn auto op de openbare weg aan het ‘feveren’ was. Hij draaide rondjes tot er een grote rookontwikkeling van de banden kwam. Toen de politie aankwam en een teken tot stoppen gaf, reed de man weg, zo meldt de EXTRA vanochtend. Later werd hij alsnog aangehouden en bleek hij onder invloed van alcohol. De straf die de rechter heeft opgelegd is gelijk aan de eis van het Openbaar Ministerie. De man mag de boete in termijnen betalen.