Hoge celstraffen voor verdachten moord Boechi

Chris Z en Churendi C zijn beiden veroordeeld voor de moord op Boechi. Schutter Chris Z moet 22 jaar de cel in en medeverdachte Churendi C 19 jaar en 11 maanden. Oorspronkelijk kreeg hij 20 jaar, maar de rechter trok er een maand vanaf omdat er fouten zijn gemaakt bij zijn overplaatsing vanuit Nederland. Boechi werd op 9 december op de parkeerplaats van een truk’i pan aan de Rooseveltweg vermoord. Het motief is nog altijd onbekend. Boechi laat zes kinderen achter, waarvan twee baby’s.