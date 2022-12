Hoge Raad doet uitspraak in Schelpwijk-moord

De destijds 18-jarige verdachte van de moord op Ronald Molenaars moet definitief de cel in. Dat heeft de Hoge Raad gisteren geoordeeld. Samen met twee anderen was hij betrokken bij de gewelddadige beroving met fatale afloop op 7 mei 2019. De 53-jarige hovenier Ronald Molenaars kwam om het leven. De drie verdachten werden ook veroordeeld voor nog andere berovingen en verboden vuurwapenbezit. De schutter kreeg 20 jaar gevangenisstraf, de twee andere verdachten kregen beiden 14 jaar celstraf. De jongste van hen ging in cassatie bij de Hoge Raad. Hij vond dat het Hof ten onrechte het jeugdrecht niet zou hebben toegepast. De Hoge Raad in Den Haag verwierp de bezwaren. Met de uitspraak van de Hoge Raad is de veroordeling definitief. De opgelegde gevangenisstraf is nu dertien jaar en acht maanden.