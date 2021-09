Hoge Raad: “Schotte moet 1,8 miljoen gulden betalen”

Gerrit Schotte moet definitief 1,8 miljoen gulden terugbetalen voor ambtelijke corruptie en witwassen. De Hoge Raad in Nederland heeft de ontnemingsmaatregel bevestigd. Schotte was in eerste aanleg en in hoger beroep al veroordeeld. Hij ging in cassatie bij de Hoge Raad om de zaak aan te vechten op mogelijke vormfouten. Omdat daar volgens de Hoge Raad geen sprake van was, heeft die de zaak zonder inhoudelijke motivering afgedaan. Schotte had geld aangenomen van Sint Maartense casinobaas Francesco Corallo in ruil voor verregaande politieke invloed. Als Schotte het bedrag niet kan betalen, moet hij terug de gevangenis in.