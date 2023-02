Hoger beroep massale drugsroof in juni

De 600 kilo drugsroof is in hoger beroep. Gisteren was de pro forma zitting. Op 8 juni zal het hof de zaak opnieuw behandelen. Het Openbaar Ministerie is tegen de vrijspraak van de vijf verdachten in beroep gegaan. Onder andere oud-politieagent M. Mariano werd van de roof uit het recherchebureau vrijgesproken wegens onvoldoende wettig bewijs. Het OM is ervan overtuigd dat zij de massale drugsroof hebben gepleegd.