Hoger beroepzaak 600 kilo drugsroof in september

Het hoger beroep in de zaak Inex 2.0. wordt in september behandeld. Dat is gisteren bepaald in een pro-formazitting. In september wordt overigens de zaak niet inhoudelijk behandeld. Het gaat dan om een regiezitting. Gisteren vroeg advocaat Athena Sulvaran om de vrijlating van haar cliënt, de verdachte J. Urbano. Het hof wees dit verzoek af. Het Openbaar Ministerie had hoger beroep aangetekend tegen het eerdere vonnis. De vijf verdachten werden vorig jaar vrijgesproken van de drugsroof uit het recherchebureau van Rio Canario. Het OM ziet ex-politieagent M. Mariano als het brein achter de roof van 600 kilo drugs. Hij moet een celstraf van zes jaar uitzitten voor zijn betrokkenheid bij de invoer van 340 kilo cocaïne, het handelen in drugs en het verduisteren van zijn dienstwapen.