Hoger minimumloon op BES-eilanden

Per 1 januari 2023 verhoogt het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid het minimumloon op de BES-eilanden. De hoogste stijging, ruim 18 procent, vindt plaats op Bonaire. Op Saba en Sint Eustatius stijgt het met ongeveer 15 procent. Daarnaast worden het AOV-pensioen en de Onderstand per 1 januari 2023 bovenop de inflatie verhoogd. Deze uitkeringen stijgen meer dan het wettelijk minimumloon, omdat het Nederlandse kabinet dat ziet als een manier om de armoede te bestrijden. Verder krijgen ouders en verzorgers in 2023 meer kinderbijslag. Op zowel Bonaire, Saba als Sint Eustatius wordt de kinderbijslag voor ieder kind tot en met 17 jaar verhoogd met 20 dollar per maand.