Hogere gevangenisstraf voor doodschieten Bas van Wijk

De 23-jarige man die in 2020 Bas van Wijk doodschoot in Amsterdam is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 11 jaar en 6 maanden en tbs. Dat is vandaag in hoger beroep beslist. De rechtbank legde eerder een gevangenisstraf van 9 jaar en tbs op. Bas, die op Curaçao geboren is, probeerde te voorkomen dat de Rolex van zijn vriend gestolen zou worden. Tijdens die poging werd hij twee keer beschoten door Samir El Y. De verdachte heeft de nabestaanden enorm leed aangedaan. Hun leven is volledig ontwricht. Ook op zijn vrienden hadden de gebeurtenissen een enorme impact. Bas had grootse plannen. Hij wilde met zijn broer een sportschool beginnen of misschien wel terugkeren naar Curaçao. Zijn vader is medeoprichter van het vroegere Café De Tropen.

De schutter Samir El Y. heeft een ernstige persoonlijkheidsstoornis. Hij moet hiervoor langdurig worden behandeld om het risico op toekomstig gewelddadig gedrag te beperken.