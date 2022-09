Hogere straf voor truk’ i pan moord in hoger beroep

Het Hof heeft gisteren een hogere straf opgelegd voor de moord bij een truk’i pan bij Palu Blanku. De 25-jarige dader G. Jansen moet voor 17,5 jaar de cel in. Eerst was hij veroordeeld tot een celstraf van 15 jaar. Volgens het hof toont de dader geen berouw over zijn daden. Daarom is zijn straf in hoger beroep met 2,5 jaar verhoogd. Het incident vond plaats in 2018. De 25-jarige Lenard Gwensley Frederick werd doodgeschoten nadat hij ruzie had met Jansen over het voedsel bij Palu Blanku Grill.