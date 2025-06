‘Holland House Suriname’ in Paramaribo gelanceerd

In Paramaribo is donderdagavond het Holland House Suriname geopend. Daarmee begint volgens de pers in het Zuidamerikaanse land een nieuw hoofdstuk in de economische samenwerking tussen de twee landen. Het publiek-private initiatief moet een belangrijke rol te gaan spelen in het verbinden van Surinaamse bedrijven, Nederlandse ondernemers, diaspora-investeerders en Europese partners. De oprichting van Holland House Suriname wordt gezien als een strategische stap in de verdere versterking van economische relaties met het Koninkrijk der Nederlanden.

De initiatiefnemers benadrukken het belang van gedeelde groei, waarbij het platform Surinaamse bedrijven actief ondersteunt in hun internationale ambities, en tegelijkertijd Nederlandse en Europese investeerders toegang biedt tot kansen in Suriname. Tijdens de feestelijke lancering in het Marriott Hotel in Paramaribo is de officiële website gelanceerd en werd toegelicht op welke manieren bedrijven kunnen deelnemen aan het netwerk, zo schrijft website De Waterkant.