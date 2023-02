De Nederlandse en Curaçaose lhbti-gemeenschap is een icoon verloren. De 42-jarige Axe Leito, ambassadeur van de Amsterdam Pride, is afgelopen zaterdag onverwachts overleden. Dat meldt ad.nl. Zijn dood gaat als een schokgolf door de homoscene. De Curaçaoënaar zette als ‘Mr. Leather Netherlands’ het dragen van leer internationaal op de kaart en doorbrak daarmee een taboe onder homomannen. Ook op Curaçao zette hij zich in voor hiv-preventie.