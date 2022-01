Hond in buurtcentrum gesteriliseerd

De dierenbescherming gaat de wijken in om mensen te informeren over sterilisatie van honden en katten. Omdat lang niet iedereen digitaal bedreven is, kiest de dierenbescherming voor de traditionele aanpak: voorlichting in buurtcentra. Vorige week waren ze in de wijk Gibraltar waar ze een spontane operatie uitvoerden onder toeziend oog van een groep buurtkinderen. Een vrouw in rolstoel wilde graag haar hond laten castreren, maar kon moeilijk naar het asiel. Het personeel maakte gebruik van de kans en riep de dierenarts op om ter plekke te castreren. Die vond het een mooi moment om de kinderen iets te leren en nodigde ze uit om mee te kijken tijdens de operatie.

