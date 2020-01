Een 47-jarige man is vandaag aangevallen door twee honden. Het incident gebeurde in grote Berg en de toedracht is nog onduidelijk. De twee honden waren uit hun eigen tuin gesprongen naar de tuin van de buren waar ook een hond was. De buurman wilde zijn huis invluchten, maar de twee honden vielen hem aan. De agenten die afkwamen op de melding hebben de honden doodgeschoten, omdat ze agressief gedrag zouden vertonen. De buurman is naar het ziekenhuis gebracht.