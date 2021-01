Honden vallen schaapskudde Sint Joris aan

Honden hebben gisterochtend een schaapskudde bij Sint Joris aangevallen. De honden zouden de tuin van Criadero Babetti zijn binnengekomen en daar driekwart van de kudde hebben vermoord. Dat meldt de Extra vandaag. De schade is volgens de eigenaar enorm; van de kudde van 36 schapen, zijn er nog maar negen over. Er zijn dus 27 dieren gedood, ook zijn sommige dieren gewond geraakt. Het is niet de eerste keer dat de honden zijn schapen hebben aangevallen, zij zouden afkomstig zijn uit een huis in de buurt. De eigenaar van de schapen schat de schade op zo’n 30 duizend gulden en eist dat de eigenaar van de honden dit terugbetaalt.