Hondenopvang Playa Canoa moet plaatsmaken voor schietbaan

De hondenopvang op Playa Canoa moet worden ontruimd. De vrouw die thuis 200 straathonden opvangt heeft laatst een brief gekregen van VVRP-minister Cooper. De hondenopvang is illegaal gebouwd op overheidsterrein. Het VVRP-ministerie heeft andere plannen met het terrein. Op die locatie komt een schietbaan. De vrouw kreeg tot 1 oktober de tijd om alles af te breken. De overheid heeft een alternatieve locatie voor haar in gedachten. Daar kan ze gebruik van maken als ze aan alle voorwaarden voldoet. De vrouw gaat echter het besluit aanvechten.