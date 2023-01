Honderden mensen nemen afscheid van omgekomen gezin

Gisteren was de uitvaart van het Curaçaose gezin dat op tweede kerstdag in Rotterdam is verongelukt. Honderden mensen hebben in Spijkenisse afscheid genomen van de moeder, vader en hun 7-jarig dochtertje. Onder meer familieleden, een collega en de directeur van de school van het dochtertje memoreerden de slachtoffers van het verkeersdrama, waarna de aanwezigen afscheid konden nemen. Vorige week startte de familie een doneeractie om de uitvaart te bekostigen. De oproep werd massaal gesteund: het streefbedrag van 30.000 euro was binnen een dag binnen.