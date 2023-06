Hoofd veterinaire zaken geschorst

Het hoofd van Veterinaire Zaken is geschorst. Hij mag drie maanden niet op het werk verschijnen vanwege een onderzoek. Dat meldt GMN-minister Silvania op sociale media. Aanleiding is het besluit van Arnold Dwarkasing om twee honden af te maken. Het lijkt erop dat het besluit te snel is genomen. De beesten Igor en Tiffany kwamen zondag aan op Hato vanuit Santo Domingo en werden in quarantaine geplaatst omdat niet alle papieren in orde waren. Binnen 24 uur kregen ze een spuitje. Daar is veel ophef over. Het onderzoek moet aantonen of de overheidsdienst verkeerd heeft gehandeld.