Hoofdverdachte drugsbende langer vast

De Hengeloër die door justitie wordt beschouwd als leider van een omvangrijke drugsbende blijft langer vast. Dat heeft de rechtbank in Overijssel bepaald. De bende zou op grote schaal cocaïne vanuit Curaçao naar Nederland hebben gesmokkeld. De verdovende middelen zaten verstopt in kalkzandsteen en werden afgeleverd bij een bedrijf in het Achterhoekse Silvolde. De Hengeloër is bovendien in beeld in meerdere moordonderzoeken en zou een prominente rol hebben gespeeld bij de aanslag op een Enschedese curator.

