Hoop voor rekeninghouders Girobank

Er is een conceptovereenkomst tussen Land Curaçao, het Algemeen Pensioenfonds en de Centrale Bank. Dat meldt Antilliaans Dagblad. Door deze overeenkomst zouden Girbankrekeninghouders uiteindelijk over al hun geld kunnen beschikken. Sinds eind vorig jaar geldt er een moratorium en tasten de rekeninghouders in het duister over wanneer zen of zij al hun geld kunnen opnemen. In de overeenkomst is afgesproken dat deze mensen tussen een en vijf jaar hun geld terug kunnen krijgen.