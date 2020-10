Horeca-zaken gesloten in het weekend

Afgelopen weekend is veel gecontroleerd bij horecagelegenheden op Curaçao. Daarbij werd vooral gekeken of de zaken zich aan de coronaregels hielden. Vrijdagavond zijn zes zaken bij Mambo Beach gesloten omdat er er sprake was van grote groepen mensen bij elkaar. Ook op Pietermaai is vrijdagnacht een zaak gesloten. Zaterdag werden vier zaken gesloten.

Zondagavond heeft de politie op de Rooseveltweg vanaf 10 uur ’s avonds mensen gevraagd om tien uur naar huis te gaan. Veel mensen bleven na het sluiten van de horecagelegenheden en de truk’i pans op straat staan om te kletsen en te drinken. De politie heeft veel mensen er op moeten wijzen dat ze voor elf uur ’s avonds binnen moeten zijn.