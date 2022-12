Het Renaissance Hotel heeft de ‘Hotel of the year’-award gewonnen voor de regio. De award is gebaseerd op de waardering van gasten, de omzet van het hotel, en het aantal Bonvoy-leden dat geregistreerd is in het loyaliteitsprogramma van hotelketen Marriott. Daarnaast is het hotel genomineerd voor de Readers Choice Travel Awards van USA Today. Tot 19 december kan er gestemd worden.