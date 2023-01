Hotelbezetting bovengemiddeld in 2022

De hotels registreerden vorig jaar een gemiddelde kamerbezetting van bijna 80 procent. Dat is hoger dan het gemiddelde van de regio. Dat meldt hospitalitybelangenvereniging Chata. Het gemiddelde voor het Caribische gebied bedroeg 60,7 procent. Daarentegen lagen de hotelkamerprijzen op het eiland lager dan in de regio. Om precies te zijn 29 procent. Gemiddeld betaalden toeristen 206 dollar voor een hotelovernachting. Het gemiddelde in het Caribische gebied is 290.

