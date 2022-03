Hotelbezetting Curaçao gaat goed

Ruim 70 procent van alle hotelkamers op Curaçao was bezet in de maand februari. Dit meldt belangenorganisatie Chata. 71,5 procent om precies te zijn. Volgens de vertegenwoordiger van de hospitalitysector op het eiland is dit cijfer hoger dan het jaar daarvoor. Toen was slechts een kwart van de hotelkamers bezet. Echter, afgezet tegen de hotelbezetting van februari 2019 presteerden de hotels dit jaar 11,3 procent slechter. Het gemiddelde dagtarief en de opbrengst per kamer zijn daarentegen flink gestegen. Ook ten opzichte van 2019, aldus Chata.

Het gemiddelde dagtarief bedroeg in februari 2022 225,70 dollar. Vergeleken met dezelfde maand van 2021 is dit een toename van 46,2 procent. Als gekeken wordt naar 2019 is dit een toename van 24,2 procent. Voor wat betreft de omzet per beschikbare kamer is er ook sprake van een flinke stijging. Van 41,19 dollar in 2021, naar 161,26 dollar in 2022. Dit is een toename van 291,5 procent. Vergeleken met 2019 is dit een lichte toename van 5,6 procent.