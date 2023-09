Hotelbezetting gestegen in augustus

Voor de Chata-leden was augustus een goede maand. De hospitalitybelangenvereniging rapporteert een bezettingsgraad van 76,7 procent. Dat is 4,9 procent hoger dan dezelfde periode vorig jaar. De hotels realiseerden ook een hogere kamerprijs per nacht. Deze steeg met 7 procent naar 219 dollar. Ook de omzet per beschikbare kamer steeg naar ruim 168 dollar. Vergeleken met de bezettingcijfers in de regio presteerde Curaçao bovengemiddeld. Het Caribische gemiddelde lag op ruim 65 procent. De prijzen op het eiland liggen wel onder het gemiddelde van het Caribische gebied.