Hotelbezetting maar 10 procent tot 15 procent

CHATA-CEO Miles Mercera zei vandaag in gesprek met Paradise FM dat de hotelbezetting op dit moment 10 tot 15 procent is. Eerder vandaag werd bekend dat er zo’n 3000 toeristen naar Curaçao zijn gekomen sinds de heropening van de grenzen. Dit was volgens Mercera ook wel te verwachten. De hotelbezetting is volgens CHATA wel tegengevallen, eerder hoopte de organisatie nog op een bezetting van 25 procent, maar dit is onder andere door afzeggingen na de rellen van 24 juni met ongeveer de helft gedaald. Ook zijn veel reizigers vooral gekomen voor familiebezoek en maken daardoor geen gebruik van de hotels. Mercera kijkt optimistischer naar de rest van het jaar: “Voor de lange termijn zijn we wel blij met de boekingen vanaf november, dat zien we zowel bij de vluchten als in de hotelsector, dit geldt ook voor de zomer van volgend jaar.” Maar komende maand verwacht CHATA ook al betere cijfers dan die van juli.

Luister hier het hele gesprek met Miles Mercera terug: