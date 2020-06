‘Hotels klaar voor toeristen vanaf juli’

De hotel- en hospitaliteitsector is klaar om 1 juli weer toeristen te ontvangen. Dat zegt Miles Mercera van CHATA. Volgens de CEO van CHATA spreekt de regering over 1 juli als streefdatum, omdat de regels rond de opening wettelijk moeten worden vastgelegd. De landsverordening om te openen moet in orde worden gemaakt voordat officieel kan worden gesteld dat de grenzen zonder quarantaine opengaan voor Nederland. Hij stelt dat iedereen met een gerust hard kan boeken.