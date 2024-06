Huis aan Comanchestraat volledig uitgebrand

Vanochtend vroeg rond half vijf ontving de politie een melding dat er een huis in brand stond aan de Comanchestraat. Bij aankomst van de politie-eenheid troffen zij een huis aan dat volledig in brand stond. Het brandweerpersoneel arriveerde snel op de locatie, maar kon niet voorkomen dat het huis volledig afbrandde. De oorzaak van de brand wordt onderzocht. Buurtbewoners kwamen uit hun bed om te kijken. De brandweer heeft ervoor gezorgd dat de brand niet over kon slaan naar omliggende huizen.