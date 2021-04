Een huis aan de Cas Coraweg is vanochtend in brand gevlogen. Dat meldt de Vigilante vandaag. Hoe de brand is ontstaan is nog niet bekend. Het huis staat in Semikok vlakbij de Mangusa Hypermarket, in de hele buurt is er sprake van flinke rook ontwikkeling. De brandweer is ter plaatse om de brand te blussen.

Beeld: Vigilante