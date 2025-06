Huis in Kaya Wabi brandt helemaal af

In de nacht van zaterdag op zondag heeft de politie een melding gekregen van een brand in de Kaya Wabi. Daarop werd direct de brandweer gewaarschuwd, die een patrouille stuurde. Bij aankomst stond een houten huis in de straat al helemaal in lichterlaaie. De brandweer probeerde de brand te blussen, maar het huis is helemaal afgebrand. Het gaat om een bewoond huis, maar de bewoner was ten tijde van de brand niet aanwezig.

Foto Archief