Huis in Sint Jakob voor tweede keer met kogels doorzeefd

Voor de tweede dag op rij is een huis aan de Kaya Merida beschoten. Ook de auto die geparkeerd stond voor de woning in Sint Jakob werd doorzeefd met kogels. Alle ruiten van het huis zijn aan gruzelementen geschoten. De eigenaar van het huis heeft de politie laten weten met niemand problemen te hebben. De zoon van de eigenaar zit vast in de SDKK voor een atrako eind vorig jaar in Mahuma. De politie gaat verder onderzoeken of de twee zaken iets met elkaar te maken hebben