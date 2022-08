Een huis in Otrobanda is gisteravond volledig uitgebrand. De brandweer kon de woning in Kaya Augusto J. Fraai niet meer redden. Wel heeft het brandweerkorps ervoor gezorgd dat de brand niet oversloeg op de buren. De brandoorzaak is in onderzoek. Volgens de Extra was de bewoonster op het moment van de brand niet thuis. Ze zou op vakantie zijn. Er raakte dan ook niemand gewond. Beeld: TV Direct