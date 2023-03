Huisartsen voeren morgen actie

De huisartsen leggen morgenochtend het werk neer. Tussen acht uur en twaalf uur ‘s ochtends worden slechts spoedgevallen behandeld. De Curaçaose huisartsenvereniging wil daarmee druk leggen op de regering voor de invoering van avond-, nacht- en weekenddiensten. Het bestuur van de huisartsenvereniging heeft geen vertrouwen meer in de toezeggingen van de GMN-minister. Al meer dan 10 jaar dringen de huisartsen op het organiseren van de Avond-Nacht en Weekendzorg, met name in de vorm van een Huisartsenpost. De minister beloofde om per 1 maart deze op te zetten, maar daar is niets van terechtgekomen.