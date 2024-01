Huisartsenpost (HAP) behandelt in eerste twee weken 2367 patiënten

Sinds 1 januari kent Curacao een huisartsenpost, HAP. Daar kunnen patiënten terecht in de avonduren en in het weekend. In de eerste twee weken na de opening zijn er 2367 patiënten behandeld. Daarvan vertoonde ongeveer zes procent symptomen van griep. Dat heeft het ministerie van Volksgezondheid gisteren bekend gemaakt.

Sinds 1 januari 2024 is de Huisartsenpost op Curaçao volledig operationeel. Alle processen zijn gedigitaliseerd. De HAP bevindt zich naast de ingang van het Curacao Medical Center aan de Pater Eeuwensweg.