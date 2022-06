Huishoudens mogen meer afval gratis storten bij Malpais

Vuilophaalbedrijf Selikor krijgt definitief liquiditeitssteun. De Raad van Ministers is akkoord gegaan met het voorstel van minister van Financiën, Javier Silvania. De liquiditeitssteun is een voorschot van maximaal 20 miljoen gulden die de overheid aan Selikor ter beschikking stelt. Het geld wordt om de drie maanden gestort. De eerste tranche bedraagt 7,2 miljoen gulden. Aan de liquiditeitssteun zijn voorwaarden verbonden. Deze zijn in het kader van het ‘Jaar van de Schoonmaak’. Huishoudens kunnen nu per jaar maximaal 2000 kilo afval gratis bij landfill Malpais storten. Ook vrijwilligersorganisaties kunnen voortaan het opgehaalde afval bij schoonmaakacties gratis bij landfill Malpais storten. De kosten van deze acties zijn voor dit jaar begroot op 3,3 miljoen gulden.

In de voorwaarden voor de uitbetaling van de liquiditeitssteun aan Selikor staat expliciet vermeld dat de uitbetaalde tranches zullen worden verrekend met het uiteindelijke bedrag dat het Land verschuldigd is aan Selikor. De liquiditeitssteun kan uitsluitend worden gebruikt voor de minimale exploitatiekosten, de schoonmaak van ten minste 20 wijken per maand en de volledige realisatie van het activiteitenplan. Verder dient Selikor haar commerciële activiteiten uit te voeren.