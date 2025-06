Huizenprijzen op Curaçao zijn in afgelopen jaren ‘buitensporig’ gestegen

De huizenprijzen op Curaçao zijn in de afgelopen jaren buitensporig gestegen. Dat zegt financieel expert Thomas Domhoff vandaag in de Extra. Hij heeft de situatie geanalyseerd en roept op tot bescherming van lokale kopers. In Westpunt en Banda Bou kostten woningen in 2010 gemiddeld nog ruim 100.000 gulden. In 2021 was dat al ongeveer ANG 340.000 en in 2025 is dit gestegen naar bijna een miljoen. Voor de meeste lokale bewoners is een eigen woning een onbereikbare droom geworden, aldus Domhoff in de krant. De huizenprijzen zijn flink gestegen omdat een tekort is aan betaalbare woningen, maar vooral door een constante instroom van kapitaal uit het buitenland.

Investeerders uit Nederland, Canada en de Verenigde Staten kopen op grote schaal vastgoed. Buitenlandse investeringen drijven daarmee de prijzen op. De cijfers spreken volgens Domhoff boekdelen: in de afgelopen drie jaar zijn in bepaalde segmenten de prijzen verdubbeld en zelfs verdrievoudigd. Vooral het middensegment – woningen tussen ANG 450.000 en ANG 750.000 – staat onder druk. Buitenlandse investeerders betalen zonder problemen meteen, terwijl lokale gezinnen een hypotheektest moeten doorstaan en afhankelijk zijn van een beperkt inkomen. Het gemiddeld maandinkomen op ons eiland is 3500 gulden.