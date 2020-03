Hulplijn voor financiële problemen

Minister van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn Hensley Koeiman maakte gisteren bekend dat er een speciale financiële hulplijn beschikbaar is. Het gaat om een helpdesk voor mensen die hun baan zijn verloren of bijvoorbeeld werkgevers die hun personeel niet meer kunnen betalen. Volgens Koeiman kunnen deze mensen het beste contact opnemen via het nummer 5107629.