Hulporganiatie ZOA stopt noodgewdongen met hulp aan Venezolaanse vluchtelingen in Colombia

De christelijke noodhulp- en wederopbouworganisatie voor mensen in crisisgebied, ZOA, laat vandaag weten noodgedwongen uit Colombia te vertrekken. Daar gaf de organisatie de afgelopen zes jaar steun aan Venezolaanse vluchtelingen. De reden hiervoor is de abrupte stop van Amerikaanse financiële steun voor dit project. Kort na zijn aantreden begin dit jaar zette de Amerikaanse president Trump de ontmanteling in van USAID. Daarmee beëindigde hij de financiële steun aan vele hulporganisaties wereldwijd. USAID was de donor voor het projecten van ZOA in Colombia. Zonder de steun lukt het niet om door te gaan.

In 2019 begon ZOA met het ondersteunen van mensen die Venezuela ontvluchtten. Op dat moment was daar een ernstige humanitaire crisis losgebarsten door extreme inflatie en grote tekorten aan basisproducten. Miljoenen Venezolanen zochten elders veiligheid en stabiliteit, waarvan de grote meerderheid in buurland Colombia. ZOA hielp met elektronische vouchers, waarmee ze buskaartjes en eten konden kopen. Dit gaf hun bescherming en waardigheid tijdens hun moeilijke reis. Deze beslissing raakt volgens de organisatie niet alleen de Venezolaanse vluchtelingen en andere mensen die ZOA in Colombia helpt. Ook de ruim honderd lokale medewerkers van ZOA worden getroffen: zij raken hun baan kwijt.