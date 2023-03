Hushang en Nina Ansary pleiten onschuldig

De 95-jarige Iraans-Amerikaanse miljardair Hushang Ansary en zijn dochter Nina zijn beiden op Curaçao. Gisteren ging de hoger beroep in de Ennia-zaak van start. Daarvoor zijn vier dagen uitgetrokken. De aandeelhouders van de Ennia Group zijn eerder samen met enkele oud-bestuurders veroordeeld tot het betalen van ruim een miljard gulden. Het Ansary kamp houdt vol in zijn onschuld. Ze vinden dat de beweringen van de centrale bank gebaseerd zijn op kennisgebrek of kwaadaardige opzet. Beeld: Extra