Huurbaas mishandeld in Jongbloed

De politie heeft drie Venezolaanse personen aangehouden in verband met bedreiging en mishandeling van hun huurbaas. Dit gebeurde afgelopen maandag in een huis in de Kaya Gibi Djaoen in Jongbloed. Er zou een ruzie zijn ontstaan tussen de verdachten en het slachtoffer, die daarbij ernstig gewond raakte. De ambulance heeft het slachtoffer naar het ziekenhuis gebracht voor een medische behandeling. De verdachten, een 39-jarige vrouw en twee mannen van 19 en 20, werden gearresteerd. De vrouw mag het onderzoek in vrijheid afwachten, de mannen blijven voorlopig vastzitten.

