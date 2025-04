Huurmoordenaars in Colombia wijzen naar Luis Herrera als opdrachtgever

Het Colombiaanse gerechtshof heeft een onderzoek geopend naar oud-wielrenner en ex-winnaar van de Vuelta, Luis Alberto ‘Lucho’ Herrera. In een uitzending van nieuwsprogramma Noticias Uno wordt de voormalig wielrenner ervan beschuldigd de moord op vier buren te hebben besteld. De 63-jarige Herrera ontkent met klem. Drie voormalige paramilitairen beschuldigen Herrera ervan hen te hebben betaald voor het misdrijf.

Hij zou hebben gezegd dat zijn buren, alle vier landbouwers, leden van de guerillabeweging FARC waren, maar volgens de getuigenissen waren ze geen strijders. Herrera had het naar verluidt op hun grond gemunt. De oud-wielerkampioen zou 40 miljoen pesos (tegenwoordig ruim 7.000 euro) hebben betaald voor de moorden. De vier slachtoffers verdwenen in 2002. Herrera zei in een reactie dat hij onschuldig is. „Ik heb nooit deel uitgemaakt van een criminele organisatie en heb nooit de intentie gehad om iemand kwaad te doen”, klinkt het.