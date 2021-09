Huwelijk enkel tussen man en vrouw in strijd met gelijkheidsbeginsel

Dat een huwelijk op Curaçao enkel tussen man en vrouw kan worden gesloten, zoals in ons burgerlijk wetboek staat, is in strijd met het gelijkheidsbeginsel. Dat heeft de rechter vandaag bepaald. Ook is het in strijd met het discriminatieverbod in onze Staatsregeling. Zeker zolang er geen alternatief is zoals geregistreerd partnerschap, mag een huwelijk tussen twee mensen van het gelijke geslacht niet worden geweigerd, aldus de rechter. De zaak was aangespannen door de stichting Human Rights Caribbean. De rechter heeft nu opdracht gegeven aan de Staten en de regering om passende maatregelen te nemen. Op veel plekken in de regio, zoals Colombia, Bonaire, Florida en Mexico is het homohuwelijk al wel mogelijk.