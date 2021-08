Hyatt neemt Dreams en Sunscape resorts over

Het Dreams Resort en het Sunscape Resort op Curaçao worden Hyatt hotels. Hyatt neemt de Apple Leisure Group over, met daarin zo’n honderd hotels, waaronder de twee op Curaçao. Daarmee bezit de Hyatt groep de grootste collectie all-inclusive hotels ter wereld. Volgens Hyatt mogen hun bezoekers nog meer luxe verwachten. De overname moet dit jaar nog worden afgerond. Wat er in de praktijk in de hotels gaat veranderen, is nog niet bekend. Hyatt exploiteerde tot 2013 ook al het Santa Barbara Resort op Curaçao.

Tagged as dreams hyatt sunscape