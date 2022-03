IBB-programma ‘All you can Art’ breidt uit

De Curaçaose kunstenaars Tirzo Martha en David Bade zijn vanaf deze maand in verschillende Nederlandse steden te zien. Het programma ‘All you can Art’, een samenwerking tussen Kunsthal Rotterdam en Instituto Bueno Bista Curaçao (IBB), werd jarenlang in Rotterdam uitgevoerd. Vanaf deze maand gaan de kunstenaars om de beurt kunst maken met cliënten van een psychiatrische instelling door heel Nederland.

Aan het project met de naam ‘Kunstness’ werken ook Johanna Franco Zapata en Gerson Kronstadt mee. Samen met cliënten en coaches van de psychiatrische cliënten wordt er gewerkt aan inspirerende en bijzondere kunstwerken.

Tirzo Martha maakt kunst uit noodzaak: niet om creatief te zijn maar vanwege zijn sociale betrokkenheid. Hij ziet kunst als een middel dat ingezet kan worden ter verbetering en ontwikkeling van een gemeenschap. Vanuit dit uitgangspunt betrekt hij mensen in zijn werk en maakt hen onderdeel van het ontwikkelen van ideeën, nieuwe visies, nieuwe benadering van problematieken en het maakproces. Martha onderzoekt de leefomstandigheden van mensen, hoe ze omgaan met hun ruimte en objecten, maar ook hun gedachten, dromen en teleurstellingen. In zijn politieke en sociaal geëngageerde installaties en sculpturen gemaakt van verzamelde materialen en dagelijkse gebruiksvoorwerpen laat hij het wankele evenwicht, de ongelijkheid binnen en de complexe structuur van de (Curaçaose en Caribische) maatschappij zien.

Sociale betrokkenheid is kenmerkend voor het werk van David Bade. Zijn werk ageert tegen uiteenlopende maatschappelijke en sociaal geëngageerde thema’s, waaronder politiek, seks, kunst en sport. Sterke beelden worden gerelativeerd door dubbelzinnige titels. Met een flinke dosis humor, gevoel en mededogen levert Bade via zijn werk commentaar op de maatschappij.

Gerson Kronstadt is in 2019 afgestudeerd aan de Willem de Kooning Academie. Als IBB-alumnus met zijn wortels in Curaçao, laat hij zich inspireren door alledaagse taferelen. Zijn werk is maatschappelijk en politiek geëngageerd en een mix van performance, beeldende kunst en muziek.