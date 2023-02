De identiteit van de man die door zijn werknemer vermoord is, is bekend. Het gaat om de in Libanon geboren Ehab Abdul Baki. De moord op Baki is de eerste van dit jaar. De dader meldde zichzelf telefonisch bij de politie en bekende de moord op zijn 37-jarige werkgever. De dader is aangehouden in de buurt van Fuik.