Identiteit omgekomen man bij Madero bekend

De identiteit van de man die gisteren bij Madero Ocean Club is omgekomen, is bekend. Het gaat om de 28-jarige Edisson Mauricio Atiencia Salazar uit Ecuador. Hij was op Curaçao voor werk. Salazar voer als bemanningslid op het schip Santiago dat in de haven ligt voor reparatiewerkzaamheden. De toedracht van zijn overlijden is nog onbekend. Op social media circuleren tegenstrijdige verklaringen. Zo wordt beweerd dat hij door het securitypersoneel tot moes geslagen is. Andere getuigen zeggen dat hij is gevallen. De politie heeft de zaak nog in onderzoek. Uit respect voor het slachtoffer zijn er dit weekend geen happy hours bij Madero. Beeld:TeleCuraçao