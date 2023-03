Identiteit verkeersdode bekend

De politie heeft de identiteit van de vrouw die vanmorgen in het verkeer is omgekomen, vrijgegeven. Het slachtoffer is de 55-jarige Ratna Shivasani Agard. Uit het eerste politieonderzoek blijkt dat de vrouw de macht over het stuur verloor, vervolgens op de vangrail botste en tegen een muur tot stilstand kwam. Bij aankomst kon het ambulancepersoneel niets meer voor de vrouw betekenen. Agard is de derde verkeersdode van 2023.