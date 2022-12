IFFR trekt zich terug als co-producent Curaçaos filmfestival

Het is onzeker of het CIFFR filmfestival in 2023 terugkeert. Het International Film Festival Rotterdam trekt zich terug als co-producent van het zusterfestival op Curaçao. Dat meldt financier en festivalorganisator Fundashon Bon Intenshon. Het Rotterdamse filmfestival heeft vanwege de gevolgen van de pandemie een kleiner budget. Ook het team is afgeslankt. Conform de nieuwe visie van het festival worden er over de gehele linie minder activiteiten georganiseerd. Wel is het IFFR bereid om een nieuwe vorm van samenwerking te bespreken. Dat gesprek zal medio februari plaatsvinden. Fundashon Bon Intenshon zal daarna besluiten in welke vorm en met welke partners een voortzetting van het filmfestival alsnog mogelijk is.