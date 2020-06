Schotte: “Ik ben alles kwijt.”

Gerrit Schotte, die momenteel een gevangenisstraf uitzit voor ambtelijke corruptie, is naar eigen zeggen alles kwijt. Niet alleen zijn vrijheid, maar ook zijn droom, de politiek en zijn familie. Dat zei hij dinsdag voor een driekoppige rechtbank. Volgens de oud MFK-leider moest hij zelfs een alimentatieregeling voor zijn kinderen treffen, die hij niet kan betalen. Schotte was in de rechtszaal om de ontnemingszaak die tegen hem loopt aan te vechten.