“Ik heb Miss Curaçao nooit aangevallen”

De man die ex-Miss Curaçao Chantal Wiertz zou hebben aangevallen, zegt dat juist zij hem heeft belaagd, in plaats van andersom. Djuric Felipa vertelde zijn verhaal vanmorgen op Paradise FM. Een nieuwe poort van de paardenranch van Wiertz haar familie, zou de doorgang hebben versperd naar een terrein van de Felipa’s. Na een kort gesprek op de ranch zegt Felipa dat hij wilde vertrekken om de politie en de meetbrief van kadaster erbij te halen, waarop Wiertz een eerste klap zou hebben uitgedeeld en beiden ten val kwamen. Wiertz vertelde juist op haar Instagram profiel dat Felipa haar had bedreigd, bespuugd, klappen in haar gezicht had gegeven en in haar ribben had getrapt. Zowel Wiertz als Felipa zeggen aangifte te hebben gedaan.