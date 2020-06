De politie heeft gisteren drie personen aangehouden die fruit verkochten in Otrobanda, dat deden ze daarnaast ook vaak in Punda, zo meldt de EXTRA vandaag. De mannen hadden geen vergunning voor de fruitverkoop en hadden daarnaast geen geldige verblijfspapieren bij zich. Op dit moment worden geen ongedocumenteerden aangehouden, maar de fruitverkopers worden door de politie wel in de gaten gehouden.